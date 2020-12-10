在德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，指控喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州等拜登勝出的搖擺州選舉違憲之後，另外多由美國總統川普勝出的17州也加入德州，一同對喬治亞等搖擺州提告；川普本人也加入行列，於9日要求最高法院排除這些搖擺州內的選票，並允許州立法機關指派新的選舉人團。

在德州向最高法院對4搖擺州提告選舉違憲後，另外17州也加入德州行列，川普也宣布參戰，要求最高法院排除被告搖擺州內的選票。

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒《CNBC》以及《今日美國》等媒體報導，帕克斯頓指控喬治亞州等搖擺州內以新冠疫情作為藉口，非法改變選舉規則，例如不須投票人親自簽名認證、不須見證人，讓郵寄投票的數量倍增，導致投票正當性降低，並要求在這些州內的總統大選所產生的選舉人團應該不得計算在內14日的選舉人團投票內。

就在德州向最高法院提訴之後，包括密蘇里州、阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印地安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、南達科他州、田納西州、猶他州，以及西維吉尼亞州等17個由川普勝出的州一同加入德州行列，對由拜登拿下的4搖擺州提告。

另外，川普律師團也代表川普向大法官請求讓他加入德州與其他17州訴訟的行列，並在訴狀中聲稱「這事通常不會出現，但如今已有很大比例的美國人民了解到有些事情非常不對勁」，強調根據跨黨派民調，多數美國人不相信拜登能拿下306張選舉人票，全國接近半數人民相信選舉遭竊。不過《今日美國》報也指出，總統並未提出相關證據。

不過此時全美50州皆已按照法律規定，在期限內確認州內選舉結果，若無變數，拿下306張選舉人票的拜登，確定高過入主白宮的270張票門檻。

(中時新聞網)