075型艦第二次海試

075型艦是解放軍最大的兩棲攻擊艦，而首艦可望部署南海，並非東海，凸顯了中方用它來對付南海衝突，還有執行攻台任務的可能性。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）11月取得的衛星圖像顯示，075型首艦停泊在位於南海門口的海南三亞。

「軍工黑科技」（War Industry Black Technology）社群平台周一指出，075型艦是為兩岸萬一開戰，可能攻台而設計，很可能加入南部戰區海軍艦隊，負責監視台海與南海。

分析指出，075型首艦可望明年服役，接著部署南海艦隊。而這款世界第3大的兩棲攻擊艦僅次與美國黃蜂級（Wasp-class），還有美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦，預計能搭載30架直升機與數百計部隊。

The first of China’s new Type 075 landing helicopter dock (LHD) appears to have embarked on a second round of sea trials in the South China Sea—elevating China’s ability to transport, land, and support ground forces operating outside the Chinese mainland. https://t.co/KszxnK6Jvq pic.twitter.com/2v3IefUS4Q — CSIS (@CSIS) November 25, 2020

「要是解放軍想要收回台灣，」軍事專家宋忠平說，「東部和南部戰區就有必要聯手。」他指出，南海海象較複雜，比較適合075型艦針對備戰進行性全面海試。

而一位軍方消息人士透露，解放軍目前打造了3艘075型艦，其中第1、2艘都會部署南海艦隊，因為如福建沿海的東岸港口較老舊，難以容納這種大型軍艦，而據信三亞的榆林海軍基地是亞洲最大的。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，萬一解放軍攻台，075型艦可以變成支援中方空軍空襲的登陸平台。他說，解放軍的武裝直升機聯隊需要加油，還有其他後勤支援的彈性過渡登陸平台，而南海艦隊的075型艦就是首選。事實上，解放軍在8月的軍演中，測試以民用大型運輸船作為武裝直升機的浮動降落場，便顯示在模擬以075型艦作為支援平台。

另一方面，北京軍事觀察員周晨明則說，解放軍已部署了3艘071型兩棲船塢登陸艦在台海，因此075型艦可能會在南海扮演更吃重的戰略角色。他指出，除了台灣外，沒有其他能登陸的地方，而比較重要的是，075型艦能載運部隊和後勤補給品到南海的偏遠島嶼。

北京已在南海建了8座人造島，其中有7座都在南沙。而CSIS上個月公開的衛星圖像顯示，075型艦在第2次海試中已航向南海。

而中方海軍在官網上說，他們初冬時進行了9天實彈演習。不過，文中的照片雖然顯示，有1架武裝直升機降落飛行甲板，但既未說明日期，也沒有說，它是不是降落在075型艦上。

然而，上海海事局11月15日發布了航行警告，公告說從11月16日6時—20日18時，長江口水域將有軍事訓練，要求在相關劃定演習的水域內，禁止商業、漁業等無關船隻駛入。

緊接著廣東海事局11月16日也發布了禁航警告，說從11月17—30日，將在海南附近的雷州半島西部海域進行軍事訓練。而與上海海事局通航警告不同的是，廣東海事局劃定了圓形禁航區，半徑達5公里。而這相差1天的軍演，分別在東海方向的長江口，以及比鄰南海方向的雷州半島，顯示這兩場有重疊時間的軍事訓練，顯然是跨海區、跨戰區的聯動演練。

(中時新聞網)