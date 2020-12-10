排便不順恐引發悲劇！肝膽腸胃科醫師張振榕在節目上分享，30多歲女子飽受便秘所苦，須吃軟便藥才能排便，但有陣子因公務繁忙未回診拿藥，導致女子4天沒大便、腹痛不已，原想趕在開會前解決，未料一個用力竟導致她昏迷，同事破門而入，只見她「衣衫不整，倒在血泊中」，所幸送醫後，女子除撞傷眼角外，並無大礙。

張振榕在節目《醫師好辣》上分享，一名30多歲的女性，從學生時期就有便秘問題，過去靠著吃酵素、纖維錠來改善排便不順，但隨著狀況越來越嚴重，最後只好就醫拿軟便藥。

張振榕表示，該名女患者有陣子因工作繁忙，無法即時回診拿藥，導致3、4天無法排便，由於肚子實在太不舒服，女子原想在公司開會前，先去蹲個廁所解決，結果直到會議快結束都沒回來，讓同事驚覺不對勁，趕緊去廁所找人，結果發現「門被反鎖，且有個人倒在地上，地上有一攤血」。

張振榕指出，情急之下，同事只好破門而入，只見女子摔得很重，眼角撞到撕裂傷，流了很多血，下半身也沒穿褲子，整個人無意識地臥倒在廁所地板上，大家趕緊將她送急診。事後患者本人回想，當初急著在開會前解決腹痛問題，心理很緊張又突然用力，結果「眼前一黑、天旋地轉」，她就什麼都不記得了。

張振榕解釋，過度用力會造成「自律神經反射」，導致一瞬間心跳、血管收縮，讓腦中的血不夠，就會昏倒。一般來說，大概暈過去1、2分鐘後，就會自己醒過來，但這名女患者的運氣不好，昏倒時往前撞到門把，把臉都撞破，才會昏倒比較久。

(中時新聞網)