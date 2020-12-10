黃捷母親在去年8月遭抓包到大陸經商，目前該文章已遭刪除。(圖/翻攝自臉書)

高雄市議員黃捷日前針對外界抨擊其母親在陸從商的訊息，回擊表示，近日台北地檢署的起訴書已指出，該說法為大陸有心人士操作，呼籲罷免總部不要配合大陸演出。但有網友挖出去年8月爆料黃捷母親在大陸販售茶葉的文章，質問黃捷：到底是誰在說謊？

網友翻出去年8月有議員首次爆料黃捷母親在大陸販售茶葉的文章，聲稱因與黃捷母親在臉書上有「共同好友」，意外在臉書上注意到其母親貼出協助黃捷選舉的相關動態，進一步發現黃捷母親有在大陸販售茶葉的相關動態，還大讚支付寶的好處。

該網友指出，人家就確實有看到黃捷的母親在大陸販售茶葉，連圖片都還保留著，但黃捷卻不承認，扯甚麼大陸網軍，把事件搞得跟「羅生門」一樣，難道是大陸網軍把訊息發布給黃捷的母親要求她散布的嗎？質問黃捷「到底是誰說謊？黃捷？還是黃捷的母親？」

罷捷總部也注意到這個「羅生門」，並貼文表示「置板凳」，坐看黃捷還可以怎麼騙，支持罷免的網友也狂酸表示「人家對岸跟本不在乎她這種草包好嗎？」「還在躲？不現身澄清嗎」、「我只好奇這個用高雄人納稅錢養的『高級藝員』，她有沒有值得我納稅養她價值？」

(中時新聞網)