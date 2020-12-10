電機大廠永大機電大陸電梯事業第二季落底，第三季由負轉正，第四季大陸市場V型反轉，今年兩岸接單及出貨，均優於去年。10日下午舉行法說會，說明營運現況及未來營運展望。

永大大陸事業從7月起轉虧為盈，前三季EPS回升至2.39元，創近四年同期新高，主因是疫情關係，永大透過物聯網，隨時監控電梯及提供續約戶維修保養，第三季大陸新梯及維修保養毛利率，都比去年同期提升3％～4％，第三季房地產嚴重缺工，影響電梯出貨，工期部分受影響，至於台灣電梯出貨台數預估比去年成長8％。第四季超前部署，與供應鏈簽交貨及採購價格協議。永大表示，永大大陸電梯毛利率及營收會持續向上。

永大指出，永大下半年大陸電梯事業都獲利，第四季營收及獲利均比上半年好，今年大陸事業拚損益兩平。今年大陸接單上看25,000台、出貨12,000台以上的營運目標不變。

(工商 )