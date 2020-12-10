美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，聯詠不僅第四季營運樂觀，仍有向上空間外，明年也持續看好，將聯詠目標價由335元調升到350元、維持加碼評等。

美系外資表示，看好聯詠第四季營運表現持續樂觀，主要是因為LDDIC的需求持續暢旺，加上TDDI/LDDIC的價格上漲以及印度市場對SoC的健康需求，儘管有新台幣匯價衝擊，仍預計聯詠第四季毛利率有機會的優於財測預期。

展望2021年第一季，美系外資表示，隨著TDDI的持續回補，需求可能會保持強勁，且OLED和LDDIC的需求在本季開始已經有所回升。

美系外資認為，有鑑於TDDI/LDDIC價格進一步上漲；明年上半年中的OLED驅動IC需求升溫；下半年蘋果來自於蘋果iPad更多的機會，但iPhone恐仍遙遠；以及SoC產品持續多樣化等正項因素，看好聯詠在2021年利潤利將繼續上升，將聯詠目標價由335元調升到350元、維持加碼評等。

美系外資表示，TDDI和LDDIC需求保持不變，但必須注意到明年上半年晶圓產能依舊非常吃緊，故聯詠不排除將啟動另一輪報價調漲，則將有助於提升毛利率，另外，在OLED方面，相信聯詠積極與大陸OEM合作，進行新項目開發，目前進度看起來比預期的要快，預計聯詠OLED DDIC出貨量可能會從2021年第2季度恢復到華為禁令之前的水平。

(時報資訊)