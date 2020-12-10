在美國聯邦貿易委員會（FTC）與幾乎所有州以涉嫌襲斷為由分別對臉書提起訴訟後，這家社群媒體巨頭可能被迫出售其珍貴的資產—WhatsApp與Instagram。

受此消息打擊，周三臉書股價收跌1.93%，亦拖累Alphabet等其他科技巨頭走跌，紐約證交所FANG+TM指數下挫2%。

美國FTC與數十州檢察總長指控臉書利用「買了或埋了」（buy or bury）策略搶奪同業，並排擠較小的競爭對手。這兩件訴訟案都尋求針對反競爭行為做出補救措施，最終可能導致下令臉書剝離Instagram與WhatsApp這兩大金雞母。

隨著周三提起的雙重訴訟，臉書成為今年第二家面臨重大訴訟挑戰的大型科技公司。美國司法部去年10月起訴Alphabet旗下谷歌公司，指控這家市值達1兆美元的公司利用其市場力量阻擋競爭對手。

這些訴訟案突顯出日益升高的兩黨共識，即對大型科技公司的商業行為究責，這是川普政府與民主黨難得有志一同的罕見時刻，其中有些人已經提出分拆谷歌與臉書的主張。

周三提出的訴訟案均指控臉書收購競爭對手的手段，尤其是針對臉書在2012年以10億美元收購相片分享應用程式Instagram，以及在2014年以190億美元天價收購即時通應用程式WhatsApp這兩大交易。

聯邦與各州監管機構主張這些收購案應該取消。此舉可能引發長期的法律戰，因為美國FTC多年前已經批准這些交易。

代表46個州、華盛頓哥倫比亞特區與關島組成的聯盟，紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，近十年來臉書利用其主導地位與壟斷力量擊潰較小的競爭對手，扼殺了競爭，而這一切都以犧牲日常用戶作為代價。阿拉巴馬州、喬治亞州、南卡羅來納與南達科他州未加入這次的訴訟。

詹姆斯表示，臉書在對手可能威脅其領先地位之前，進行收購。

臉書的總法律顧問紐斯蒂德（Jennifer Newstead）表示，反托拉斯法的存在不是用來懲罰「成功的公司」。她並表示，WhatsApp與Instagram的成功，是在臉書投資了數十億美元開發這些應用程式之後。「政府現在想要『重來』，向美國企業發出令人不寒而憟的警告，即沒有買賣是永遠已經完成了。」

(時報資訊)