棒辣椒(6468)11月營收達到1.39億元，年增131.02％，創單月歷史新高，主要11月上市的手遊《全民打棒球Pro》營收及《A3：STILL ALIVE倖存者》告捷，昨天手機遊戲《精靈之境》正式上市，持續挹注第4季營運。

棒辣椒11月後陸續推出《A3：STILL ALIVE倖存者》、《全民打棒球 Pro》，《精靈之境》則是第三款遊戲，昨日於台灣、香港、澳門上市，期待首月營收能衝上營收排行榜前10名位置，預估帶來月營收貢獻5000萬元台幣。

棒辣椒總經理林大鈞表示，《精靈之境》是今年度重點作品，希望能讓平常生活繁忙的玩家，不論身處何處，都能夠在遊戲中，找到專屬的療癒暖心小天地。他指出，遊戲內可與精靈互動、使用不同風格傢俱打造精靈專屬天地，並與其他玩家交流切磋，相信能為玩家帶來耳目一新的體驗。

《A3：STILL ALIVE倖存者》11月上旬上市，緊接著11月18日上市的《全民打棒球Pro》目前完整一個月貢獻營收可達1.2億元，甚至上看1.5億元，讓棒辣椒11月起營收相當亮麗，單月達到1.39億元，年增131.02％。累計前11月營收6.69億元，年減11.63％。12月在《A3：STILL ALIVE倖存者》及《全民打棒球Pro》完整貢獻營收，加上《精靈之境》上市挹注，12月營收可望再創新高。

(時報資訊)