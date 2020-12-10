「告別中天!訣別新聞自由」記者會｜2020.12.10

中天新聞台關台倒數，52台也會暫時空頻，此事引來各界撻伐。今（10）日適逢國際人權日，國家政策研究基金會舉辦「告別中天！訣別新聞自由」記者會。國民黨立委批執政黨綠色獨裁，封殺新聞自由、言論自由，學者也紛紛針對NCC獨立行使職權提出質疑，政治大學教授劉宗德甚至因曾擔任NCC委員向大家致歉，認為NCC違背成立的初衷，以換照之名行審查之實。

國民黨立委李貴敏表示，52頻道即將變成空頻，台灣居然在民主法治的今日，封殺言論自由，就在國際人權日後的兩天，執政黨綠色獨裁正式封殺台灣人民知的權利，也因此別上黑絲帶，悼念新聞自由，提醒NCC幾位做出關台決定的委員，當初宣誓超越黨派、獨立行使職權，她就想問這些專家，怎麼對得起台灣人民、對得起下一代？台灣能有今天的民主法治，是大家努力而來的，要能在12日之前翻轉中天關台很難，但要繼續努力，爭取新聞自由、言論自由的意志絕不能被打倒。

立委洪孟楷批評政府，把黑手伸入媒體，阻礙新聞自由、言論自由，黑絲帶代表沉重的抗議與哀悼，今年除了中天，三立、TVBS、民視同樣也都被開罰，但NCC的標準在哪？中天被罰就要撤照，其他新聞台卻沒有任何被撤照的風險疑慮。NCC也曾指中天案有國安疑慮，之後陳耀祥主委等人又親口證實沒有真憑實據，如果沒有疑慮，憑什麼把中天關台、移頻。

洪孟楷提到，許多消息指向政府介入此事，與系統業者喝咖啡喬頻，但都遭否認，如果是假新聞，卻未見有人要求把相關新聞下架，是不是代表這些新聞都是真真實實發生。洪孟楷悲憤表示，點點滴滴都是台灣民主社會的悲哀、汙點，呼籲執政官員應該好好檢討、應該感到羞恥。

政治大學教授劉宗德曾任NCC委員，在記者會上致歉，認為NCC背離成立初衷。

(中時新聞網)