國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/10）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。

新增2例境外移入 指揮中心下午2點說明
時隔300天 又見大陸移入個案 浙江台商居檢12天確診 不排除本土感染

(中時新聞網)

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