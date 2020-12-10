新增4境外移入個案 莊人祥14：00記者會說明 10:072020/12/10 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。(資料照/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今新增4名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/10）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。 新增2例境外移入 指揮中心下午2點說明 時隔300天 又見大陸移入個案 浙江台商居檢12天確診 不排除本土感染 (中時新聞網) #境外移入 #莊人祥 #指揮中心 #浙江台商 #移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台商入境12天確診！陳時中：不考慮延長14天隔離期 11:372020/12/09 生活 中天新聞52頻道不斷電 10日起連播42小時 17:052020/12/09 政治 浙江台商感染源死無對證 指揮中心改口：做病毒基因序列比對有困難 14:582020/12/09 生活 浙江台商遭疑本土感染 陳時中駁：沒有構成條件 10:552020/12/09 生活 接納並非放棄或讓步 而是找出最佳解 08:302020/12/10 生活 財順集團參加TIGAX 20 新機亮相 04:102020/12/10 產業特刊 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 08:122020/12/10 生活 搶國旅商機 桃推3大補助加碼方案12／24玩到3／1 21:132020/12/09 生活 ETN搭半導體業順風車 04:102020/12/10 證券．權證 防堵破口 移工居檢期滿全面普篩 陰性證明有漏洞 專家籲相關措施擴及所有入境者 04:102020/12/10 焦點要聞 捲羅志祥腥聞愷樂爆秒被解約 曝關在家8個月「回得來嗎？」 09:032020/12/10 娛樂 生活熱門新聞 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 - 生活 台灣危險了？黃立民：浙江台商98％是本土感染 破口曝光 - 生活 中南部終於下雨！鄭明典喊：歡迎 南部人嗨爆、北部崩潰 - 生活 學步幼兒慘遭眼鏡蛇咬傷 急診醫驚曝嚴重後果 - 生活 全聯最低價產品？男買夯物僅4元 網驚：掃光貨架 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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