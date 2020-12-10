就連原本拓荒者7號球衣擁有者羅伊都支持「甜瓜」安森尼更換球衣背號了，安森尼卻又反悔了！先前放話想把自己拓荒者球衣背號從「00」換回「7」號的安森尼，10日公開坦承自己不換了，理由竟然是他擔心更換背號牽涉到太多金錢。

其實在安森尼職業生涯當中，他穿過不少背號的球衣，如今卻在續留拓荒者打球之際，突然對外放話自己很渴望可以穿回7號，問題是拓荒者始終把這個背號留給羅伊，沒想到就在羅伊點頭願意「讓賢」，安森尼卻又不想更換球衣背號了。

安森尼說：「因為這個更換球衣背號的決定涉及到太多金錢了，有太多的球衣已經下了訂單。」確實如他所說，NBA新球季還剩不到兩周就要開打，各隊球員球衣早已做出一定產量，假如他真的更換背號，勢必造成一些資源上的浪費。

別忘記先前「小皇帝」詹姆斯也想把自己23號湖人球衣，讓給隊友「一眉哥」安東尼戴維斯，卻因Nike與聯盟反對作罷，可是詹姆斯與安森尼的球衣銷售量根本無法相提並論，安森尼拋出更換背號議題又放棄，無疑只想騙取關注度罷了。

(中時 )