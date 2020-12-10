52歲女星陳紅早年曾演出《梅花三弄之水雲間》、《煙鎖重樓》等，因古典和清新脫俗的氣質，被封「大陸第一美人」，1996年她與名導演陳凱歌結婚，生下兩個兒子，二兒子陳飛宇近年頻傳跟歐陽娜娜交往，但當事人沒證實。最近網上傳出陳紅偶遇民眾親切答應合影的照片，可見素顏的她雖多了幾條皺紋，依舊有美人風範。

陳紅17歲便出道，從北京青年藝術劇院畢業後接連參加《紅樓夢四、五、六部》的演出，也是知名的「瓊瑤女郎」，和馬景濤有許多對手戲，1994年傳聞她在化妝間與陳凱歌邂逅，兩人一見鍾情，2年後結婚，陳紅後來生下2兒，二兒子陳飛宇因拍電影《秘果》和歐陽娜娜結緣，常傳出兩人假戲真做，使陳紅也成為歐陽娜娜的「緋聞婆婆」。

網友偶遇陳紅要求合影。（圖／取自新浪娛樂）

陳紅近照。（圖／取自新浪娛樂）

本是女演員的陳紅，婚後全力為了幫忙陳凱歌轉戰幕後，3年前拍攝《妖貓傳》時，無論是和投資方的談判或盯幕後工程，都是陳紅親自出馬，只為了讓陳凱歌無後顧之憂地專心拍戲，可見夫妻情深，更可見陳紅全心全力扮好陳凱歌背後女人的角色。

網友留言。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，最近有網友巧遇陳紅和陳凱歌，該網友與陳紅合影，陳凱歌沒大導演架子，半蹲替妻子和民眾合影，有網友說：「陳大美人遲暮了」，但其他人則覺得陳紅依舊好看，身材也保養得宜，已52歲仍如此氣質婉約，不愧是當年第一美人。

(中時新聞網)