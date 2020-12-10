高雄經發局10日表示，高雄市仁武產業園區11月19日舉辦動土典禮後，經發局電話接不停，累計已有超過150家廠商表達進駐意願，需求土地面積達60公頃，已經超過園區可提供的48公頃產業用地，其中包括電子、航太、智慧物流、精密機械等大廠，可望帶動高雄產業升級轉型。

高雄經發局10日表示，動土未滿月的仁武產業園區，有意願進駐的業者，土地需求面積約60公頃，已經超過園區可提供的產業用地48公頃，其中，包括電子、航太、智慧物流、精密機械等大廠，顯示高市府整體招商成效，並且可同時帶動高雄產業升級轉型。

高雄經發局指出，目前已累積超過150家廠商，表達高度進駐意願，未來通過審核進駐的產業，將會有永續、高值化、低污染的條件。

經發局說，預計在明年第四季，業者即可在園區的公共工程進行時，同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能，高雄市政府也將成立跨局處推動小組，以最高效率，協助開發商及進駐廠商如期完成建廠作業。

經發局指出，未來仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，在與環境共生、低耗能低污染前提下，成為新興高科技產業聚落，帶動地方整體產業轉型。仁武產業園區完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6,300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型。

(工商 )