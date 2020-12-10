美疫情慘！撐不到疫苗施打 單日死亡破3,000人 10:112020/12/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國公衛機關即將通過新冠疫苗緊急使用之際，該國疫情也正急速惡化，10日（周三）單日死亡人數首度突破3,000人關卡，醫療體系負載沉重。 根據路透統計各州數據，周三當天至少有3,112名新冠病毒患者病逝，超過12月3日締造、單日2,861人死亡的紀錄，也是首度在一天之內因疫情病歿逾3,000人。 在過去一周，美國每日新增確診平均達20萬5,661例，每日平均死亡2,259人。美公衛官員警告，在疫苗可廣泛給大眾施打之前，未來幾個月疫情恐怕更嚴峻。 疫情助攻 年菜商機上看60億 明年3月前 新冠疫苗不會開打 (工商 ) #美國 #新冠疫苗 #疫情 #施打 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國光生 流感疫苗海外訂單估明年倍增 04:102020/12/10 證券．權證 染疫女遭網暴 陸媒喊敵人是病毒 04:102020/12/10 話題觀察 2021基本面有撐 亞高收喊買 04:102020/12/10 投資理財 星郵輪1男確診 2828人要採檢 04:102020/12/10 國際大事 帥度破口！被拍挖鼻孔照 陳時中：我不是24小時都在挖 09:442020/12/10 生活 限縮房貸 央行定存單餘額衝9兆 04:102020/12/10 財經要聞 旺旺時報文學獎12日頒獎 直視疫後心靈地圖 04:102020/12/10 藝文副刊 台股狂歡 留意四大翻空訊號 04:102020/12/10 財經要聞 《美股掃瞄》新激勵案觸礁＋臉書下挫 美股收黑 08:522020/12/10 財經 拜登超前部署 擬百日抗疫計畫 04:102020/12/10 國際大事 疫情衝擊 南台中家扶數多5趴 04:102020/12/10 地方新聞 財經熱門新聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 - 財經 疫情轟炸 謝金河爆台灣首贏大陸 狠甩三小龍 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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