隨著美國公衛機關即將通過新冠疫苗緊急使用之際，該國疫情也正急速惡化，10日（周三）單日死亡人數首度突破3,000人關卡，醫療體系負載沉重。

根據路透統計各州數據，周三當天至少有3,112名新冠病毒患者病逝，超過12月3日締造、單日2,861人死亡的紀錄，也是首度在一天之內因疫情病歿逾3,000人。

在過去一周，美國每日新增確診平均達20萬5,661例，每日平均死亡2,259人。美公衛官員警告，在疫苗可廣泛給大眾施打之前，未來幾個月疫情恐怕更嚴峻。

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