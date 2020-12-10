台南「安平漁港跨港大橋」都市計畫審議通過，全長1010公尺、預定2024年底完工，將成為安平舊聚落另1條重要聯外路徑。不過，前台南縣長蘇煥智9日卻在臉書上發文指出，在漁光島、安平漁港整體發展定位尚未清楚前，就貿然決定蓋橋，實在是愚蠢。

蘇煥智認為，目前安平僅假日白天人潮多、容易塞車，但晚上人潮是留不住的。而整個漁光島開發計畫，其實與安平漁港周邊的發展計畫息息相關，但台灣觀光重點其實在於歷史文化古蹟，因此最重要的反而是附近的熱蘭遮城、大員市鎮。

蘇煥智還說，漁光島是重建熱蘭遮城、大員市鎮的最佳區位，也是台南提升為國際級城市的唯一機會，但如果蓋了15公尺高的跨港大橋，將會使未來重建熱蘭遮城及大員市鎮的天際線，遭受到嚴重的影響。

南市府都發局表示，未來完工後，可望有效紓解安平舊城區交通壅塞問題，改善安平交通極具重要性，並打造安平漁港新地標。都發局也說，本計畫周邊鄰近諸多著名風景區，且橋梁為跨越安平漁港之景觀橋，本案未來開闢後，可作為安平舊城區另一條對外聯外交通。

(中時 )