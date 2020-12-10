行政院長蘇貞昌11月27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨拿豬內臟往發言台丟擲，震驚各界。前民進黨中國事務部副主任、現任兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶指出，江啟臣帶領國民黨丟豬內臟，成功贏得了深藍韓粉的心，讓他的黨主席連任之路「穩了」。

張宇韶在論節目《台灣最前線》直言：「江啟臣主席是穩了。」因為從最近國民黨臉書萊豬相關議題文章可發現，下面留言者大部分屬性都很像韓粉，可見江主席「穩了」的原因，在於他也獲得了深藍韓粉的認同。這個現象可以從兩個角度來看，其一，這是江理性的策略；其二，可見一個泱泱大黨也必須正視，韓粉這個獨特群體的存在。

張宇韶認為，江啟臣這樣的「穩」能否幫助國民黨重返執政，還是個問號。他意味深長的說，若能去做個針對30歲以下年輕人、中間選民，特別是有群體與職業別交叉分析的民調，看有多少人支持國民黨採取目前的在野黨策略，國民黨可能會「嚇一跳」。

此外，張宇韶坦言，過去民進黨在威權時期與朝野抗爭之中的手段也確實激進；必須很誠懇的說，全世界的在野黨基本上都會有杯葛手段，因為在野黨唯一存在的政治目標，就是要變成執政黨、把權力拿回來，重點是其手段能否得到實質民意的反饋。

(中時新聞網)