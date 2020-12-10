前年戚姓女子要求97歲的杭姓公公回房間午睡遭拒，她竟情緒失控加以痛毆，還從冰箱冷凍庫取下冰凍之雞肉、魚肉放置在公公身旁並噴灑殺蟲劑，年邁的杭姓老翁遭虐死，一審考量戚女犯案時無辨識力判無罪，但須監護5年，但二審撤銷一審判決，大逆轉依傷害致死罪改判15年。可上訴。

戚女現仍在療養院住院治療，去年7月一審宣判得知無罪後，當時戚母慟哭並感謝上天，激動表示女兒慢慢知道發生的事情，但仍情緒不好。

而當時戚女的先生，也是杭姓死者的養子，得知消息後，表示願意原諒太太行為，並說：「認識她超過8年，一直知道她的狀況」。

精神鑑定指出，戚曾在案發後拿刀想要攻擊母親，顯見精神狀況有問題，並有躁症、憂鬱症、幻聽、妄想等精神病症，罹患雙極型慢性情感型思覺失調症，案發當時，有無法理解及判斷現實事務，因病無法邏輯推理，合議庭因而認定戚女因病不能辨識行為違法，無法依據周遭而辨識其行為，依法判決無罪。

一審判決更指出，案發前戚女曾因病接受治療，但因缺乏病識感、服藥不規則終釀憾事，且有大量飲酒習慣， 醫師也有建議戚應強制住院接受精神治療，為了預防再度出現類似本件憾事，造成家人沈重負擔以及危害公共安全，有長期施以監護治療的必要。

大學研究所肄業，擔任過安親班助理的戚女虐死公公後遭起訴，士林地方法院依醫院鑑定結果，認為她有幻聽及被害妄想等精神病症狀，她傷害杭男致死的行為，因精神障礙致不能辨識其行為違法屬不罰，因此為無罪判決，但遭二審撤銷。

(中時 )