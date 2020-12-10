民進黨高雄市議員韓賜村5月開車疑似闖紅燈、與余姓機車騎士在路口發生擦撞致死案，高雄地院10日宣判，依過失致死罪判韓6月、可易科罰金18萬元，可上訴。

韓今日在議會進行總質詢，沒有親自到庭聽判。得知判決，韓在議會僅表示「尊重司法判決」。

韓2011年擔任市議員期間曾邀約友人投資林園區土地爆發千萬元投資糾紛，2019年遭高雄地院依侵占罪判2年、緩刑5年確定。車禍案因非故意犯罪，不影響原案緩刑判決。

韓出庭時強調，自己闖的是「黃燈」、非紅燈，當時雙方號誌燈因「時差」關係產生同步1至3秒的紅燈，他車速不到50、行經路口時，與在右側待轉區正要起步往西的余男撞上。

韓為了表示自己有誠意面對司法，還強調自己曾連續13天到喪家向死者家屬致意，以現金支付100萬元慰問金，事後雙方也和解還簽保密協議，實際和解金額不便對外透露。

一審認定，韓已與家屬和解，依過失傷害罪判6月、可易科罰金，全案可上訴。

(中時 )