台中一名工廠老闆私下傳色情影片給有輕度智障的女員工，前年3月他藉機載對方到山上，要求在車上用平板電腦播放該影片，將手伸進對方內褲撫摸下體、性侵得逞，隔天下班時他再藉故邀對方留下挑選衣服，等工廠鐵門拉下後再度侵犯對方；他事後遭法院判刑4年10月，需賠償80萬。

判決書指出，該老闆明知女員工有輕度智障，無性自主能力，2018年3月5日晚間，他駕小貨車載女員工至中市太平區山上停放，在車內要求對方以平版電腦播放他所傳送色情影片，之後擅自以嘴巴吸吮、親吻被害人胸部，並將手伸她的內褲撫摸被害人下體，又叫被害人為他口交得逞。

沒想到隔一天，該老闆以下班後讓女員工挑衣服為由，要求對方晚上留在工廠，他等到工廠鐵門拉下後，不顧被害人拒絕，吸吮對方胸部，並伸手撫摸被害人下體；女員工最後不堪受侵犯，由社工人員報警提告。

法院認為，該老闆未尊重被害人之身體自主權，利用被害人心智缺陷，不能抗拒時乘機性交，二審判刑4年10月；民事部分，女員工原先要求對方賠償100萬，法院認為金額過高，判處賠償80萬。

(中時新聞網)