1.正隆(1904)：訂單滿手，三地產能全開，不理外資連日賣超，盤初股價彈升逾2%，收復5日線、挑戰月線。

2.華邦電(2344)：Q4營收拚季增五成，惟短線漲多，昨遭外資調節賣超15904張，今早股價重挫逾4%，失守5日線。

3.商丞(8277)：昨獲外資轉買超20張，帶動早盤股價漲逾3%，續朝面額邁進。

4.聯電(2303)：11月營收同期最高，但昨遭三大法人聯手賣超53796張，加上昨夜ADR跌2.51%，今早股價重挫逾4%，摔出5日線。

5.台積電(2330)：昨外資賣超13081張，加上昨夜ADR跌1.15%，早盤開低走低至510元，失守5日線。

6.燁興(2007)：11月營收年增10.88%，鋼市看俏，今早放量直攻漲停，飛越5日線。

7.官田鋼(2017)：調漲12月多項產品價格，Q4獲利看增，外資連日買超，早盤放量攻上漲停。

8.中鴻(2014)：11月營收年增30.65%，昨外資回補買超2388張，早盤噴量攻上漲停，拉出一根長紅棒。

9.英瑞-KY(1592)：11月營收年增8.13%，外資連兩日買超，晨盤放量頻頻觸及漲停，惟上檔月線反壓不輕。

10.青雲(5386)：11月營收年增44.75%，不甩大盤走弱，早盤攻上漲停。

11.上銀(2049)：11月營收登16個月新高，外資連9日買超，早盤漲逾2%。

12.大同(2371)：揮軍新能源領域，外資昨擴大買超，早盤放量漲停。

13.大亞(1609)：三大法人昨大幅回補，早盤漲近3%、收復短均。

14.中興電(1513)：前11月營收達史上新高，早盤挾量漲逾2%。

15.王品(2727)：年菜虜獲兩大護國神山的心，搶商機拚升業績，激勵早盤逆漲，成為觀光股穩將。

16.旺矽(6223)：上月營收年減1成，外資轉賣超，股價下滑近4%。

17.台驊投控(2636)：11月營收寫歷史新高，Q4業績躍升可期，晨盤強漲逾2.5%。

18.虹揚-KY(6573)：上月營收年增3.78%，外資連2日買超，早盤量價逆勢向上，漲近6%，破10日線。

19.致茂(2360)：外資連買超4日，股價攻勢不停歇，逆勢走高逾2%，逼近180元關卡。

20.飛宏(2457)：EV、電競、5G基建利多匯聚，高檔整理後多方蠢動，早盤一度上揚3%。

21.耕興(6146)：協助Broadcom取得全球首張Wi-Fi 6E FCC證書，市場按讚，衝高半根漲停板。

22.大成(1210)：年底餐飲旺季肉品市場需求加溫，整理格局結束，跳高2%開始展現填息路。

23.中工(2515)：松山新案完工交屋推動11月營收衝破14億，股價走出打房陰霾，攻高1%強於大盤。

24.中裕(4147)：愛滋新藥研發報喜，業績看俏，今聞訊強彈6%，攻克線。

25.力麗(1444)：傳打進蘋果耳機AirPods Max供應鏈，早盤急鎖漲停，一舉跳上月季線。

26.洋華(3622)：內外皆美獲利亮眼，今彈高大漲7%，登波段高。

27.力鵬(1447)：獲外資連9買，今放量彈漲6%，衝上2個月高。

28.軒郁(6703)：獨家代理哥蘭比亞Salibra702，激勵連2日觸頂，飛越半年線。

29.智邦(2345)：今年營收可望連兩年突破500億元，近日獲外資及投信偏多操作，早盤逆勢攻高5%，勇登天價273元。

(時報資訊)