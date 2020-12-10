力旺(3529)及其子公司熵碼科技(PUFsecurity)今(10)日宣布，與聯電(2303)合作，三方成功共同開發全球首個PUF應用安全嵌入式快閃記憶體解決方案PUFflash。

熵碼科技的PUFflash結合三方技術強項，將力旺的NeoPUF導入聯電55奈米嵌入式快閃記憶體技術平台，為市場提供了安全嵌入式快閃記憶體解決方案。PUFflash最主要的特色為，透過其內置的PUFrt信任根增強了嵌入式快閃記憶體的安全性，同時又能保有嵌入式快閃記憶體原先的讀取效率。

力旺業務發展中心副總何明洲表示，在與熵碼的合作下，力旺更加強化其提供完整業務服務和技術方案的能力，熵碼的PUFflash透過完善的數位設計使PUF和嵌入式快閃記憶體能以最有效率的方式作結合，隨著PUFflash的發展，力旺將為客戶提供了整合性解決方案來加密保護儲存在快閃記憶體中的重要資料。

熵碼科技執行副總楊青松表示，PUFflash增強了MCU和SoC嵌入式NVM存儲的安全性，保護了用戶數據和重要的韌體資產，PUFflash還具備防偽效益，以保護產品的供應鏈，從而簡化產品生命週期的管理工作。

聯電已與數十家客戶在其極具成本效益的55ULP(Ultra Low Power)eFlash技術平台展開業務合作，瞄準多項市場包括MCU、晶片卡、消費性電子和汽車產業。

(時報資訊)