大陸寶鋼明年1月盤價全面大漲，大宗底材熱軋每噸大漲400人民幣，預計將帶動中鋼(2002)明日下午將開出的1月和首季盤價漲幅擴大，其中，開月盤的熱軋將為連續第七個月漲價，每噸漲幅上看1000元，季盤產品每噸漲幅預估也是千元起跳。

中鋼鋼價將漲定了且漲幅估擴大，鋼鐵股聚集資金，今日中鴻(2014)率先漲停，低價的官田鋼(2017)、燁興(2007)跟進漲停。

大陸寶鋼9日晚公佈明年1月份內銷盤價，全面大漲，包括厚板每公噸漲300人民幣、熱軋漲400人民幣、普冷每公噸漲500元人民幣、熱鍍鋅每公噸大漲500人民幣、電鍍鋅每公噸漲500人民幣、電磁鋼片每公噸漲800人民幣等。

中鋼將於本周開出明年1月和首季盤價，隨著原料價漲以及需求續強，加上寶鋼大漲助漲多頭氣勢，今日鋼鐵股帶量強攻，中鋼領軍，中鴻(2014)漲停，中下游的燁輝(2023)、春源(2010)、聚亨(2022)、美亞(2020)、官田鋼(2017)等股均上漲，漲勢凌厲。流通大廠新光鋼(2031)攻上40元新高。

中鋼開月盤的熱軋內銷盤價已連續上漲6個月，在國際原物料價格續強、整體下游需求轉佳，且中國大陸鋼品等國際鋼價續漲帶動，中鋼目前預期價格漲勢至少持續到明年首季。

隨著大陸等國際鋼價大漲，中鋼預計12月11日開出的明年1月和第一季內銷盤價可望上漲，市場預料，開月盤的熱軋產品將連續第七個月漲價，且每噸漲幅從先前估的漲600~800元，現在漲幅上看千元，開季盤的棒線等鋼品，每公噸可能上漲逾千元，漲勢擴大。

中鋼元月盤價續看漲，可望帶動中鴻明年1月盤價同步開高，也將挑戰連續第七個月漲價。中鋼、中鴻第四季獲利預估比上季續增，明年首季獲利仍看更好。

(時報資訊)