Netflix在10日公布2020年人氣類型節目，浪漫、奇幻、韓劇、動漫等四類節目深受台灣觀眾歡迎，其中浪漫、奇幻節目瀏覽時數暴增6倍，韓劇近5倍、動漫也翻倍成長，顯示台灣人多元開放的影視品味，促動娛樂內容百花齊放。

在本土內容方面，《誰是被害者》、《女鬼橋》與日本《寶可夢》、英國《性愛自修室》、波蘭《禁錮之慾》等國際夯劇並列最受海外觀眾歡迎的在地作品，以扣人心弦的 “Tai-Horror” 一舉嚇出國際知名度。而首次公布的「年度佔榜最長節目」由韓劇《機智醫生生活》奪冠，《末日列車》也名列其中。

其中，以社會議題貫穿、描繪親情愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫」冠軍，而《The King：永遠的君主》以挑戰理科腦的細膩劇情登上奇幻類型榜首。

同時由雷神克里斯．漢沃斯主演的《驚天營救》，超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》、引爆迷因瘋傳的《艾蜜莉在巴黎》、片名搜尋總是錯別字的《后翼棄兵》、帶動全球 K-zombie 熱潮的《屍戰朝鮮》，以及被譽為全球渣男女辨識圖鑑的《慾罷不能》都各憑其令人腦洞大開的精彩內容登上類型之冠。

動漫大事件莫過於年度動漫人氣之冠《鬼滅之刃》，以及Netflix 與吉卜力破天荒合作將21部膾炙人口的經典動畫電影以超過20種語言全球獨家放送，掀起全球動漫電影與影集風潮。

此外，台灣觀眾偏好另類有新意的韓劇題材，包括19禁原創《人性課外課》與金秀賢回歸之作《雖然是精神病但沒關係》，結合驚悚犯罪、浪漫愛情等手法，促動觀眾對於社會議題的討論與關注。

(工商 )