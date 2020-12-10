台股10日在權王台積電（2330）、晶圓代工二哥聯電（2303）、股王大立光（3008）等權值股全面領跌下，加權指數開盤下跌94.99點，以14,295.15點開出，盤中更一度下探至低點12,239.6點。在電子股領跌下，前日強勢的被動元件族群股價仍力爭上游；傳產股則表現相對抗跌，鋼鐵、塑化、航運股出頭，推升櫃買指數僅小跌0.77％。

受惠近期國際廢鋼原料行情高漲，創逾兩年新高，南部鋼筋廠包括威致、海光等及其它相關鋼廠9日宣布全面封盤，市場預期，將掀起新一波鋼筋價漲潮。消息激勵鋼鐵股10日表現凌厲，燁興、中鴻、官田鋼、威致及海光5檔銅板股連袂漲停。

其中，南部主力電爐鋼筋廠威致改革有成、基本面轉強，11月營收為8.03億元，年增7.1％，受惠政策推升台商回流，擴產需求提升，鋼筋產品市場活絡，第四季為傳統旺季，出貨可望創年度高峰，帶動其股價早盤直奔漲停，達17.8元。

(工商 )