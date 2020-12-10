高雄捷運公司於今年11月第三度獲頒勞動部「人才發展品質管理系統」(TTQS)金牌、本月2日獲經濟部能源局頒發「節能標竿獎」銀獎屢獲肯定，12月9日更上一層樓，從150餘家報名企業中脫穎而出，再獲勞動部頒發「國家人才發展獎」，由董事長楊岳崑自行政院政務委員林萬億手中接獲「大型企業獎」獎座，創下本獎項舉辦以來，首次運輸業獲獎之紀錄，高捷公司今年同時榮獲勞動部兩項大獎，展現豐碩的人才培育成果。

「國家人才發展獎」為勞動部主辦，是代表國內人力資源界最高的榮耀獎項，主要鼓勵國內各機關團體及企業，循序推動人力資源發展及品質改善，並鼓勵企業團體培育優秀人才，帶動國內各企業與團體的人才發展正向循環。高捷公司秉持「培育卓越人才，與公司共同進步與成長」的使命，藉由本獎項11項指標，重新檢視公司人力發展的脈絡。在高階主管全力支持下，有系統地強化管理與專業職能，並藉由完善的雙軌職涯發展制度推動輪調，使員工成為跨領域的菁英。自2008年紅橘線通車營運以來，高捷已培育出眾多優秀的軌道相關人才，除滿足自身營運所需，亦提供國內外軌道同業技術顧問服務。

高捷公司於2018年第二度獲得TTQS金牌的成績肯定後，今年挑戰更高榮譽「國家人才發展獎」並獲此殊榮，代表本公司長久以來持續耕耘人才培育的成效受到肯定。楊岳崑董事長表示：「高雄捷運公司持續推動完善的教育訓練體系，營造自主學習及優質工作環境，讓員工能不斷成長。未來亦積極配合政府政策，與產官學合作，蓄積優秀人才的動能及價值，持續提升企業競爭力。」

(工商 )