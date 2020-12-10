看準電動車時代即將來臨，台灣奧迪汽車搶先布局，上市品牌首款純電動車e-tron，並並攜手拓連科技、飛宏科技、華城電機等在地業者，矢言打造「純電生活圈」，台灣奧迪總裁Matthias Schepers並喊出2025年台灣奧迪電動車銷量占比重達三成以上中期目標，全力衝刺。

今年台灣高端電動車市場相當熱鬧，除特斯拉外，包括雙B、捷豹路虎、保時捷等品牌，陸續在台開賣電動車，隨奧迪e-tron在台上市，宣告台灣高端電動車市場進入戰國時代。

Matthias Schepers表示，電動車是不可逆的趨勢，奧迪規畫在2025年之前，將推出20款純電動車產品。據他觀察，台灣人對於新科技接受度相當高，看好電動車在台灣的發展潛力，台灣奧迪除導入e-tron外，明年起還將引進e-tron GT等新款電動車，加速拓展市場，朝2025年電動車銷售占比達三成以上目標邁進。

台灣奧迪這次導入e-tron電動休旅車，共有SUV及Sportback二車型，與50（230kW）、55（300kW）兩款動力系統，共計五種產品組合可供選擇，訂價304萬～357萬元，首批80輛高性能版本的55車型，上市前早已被訂購一空。

台灣奧迪表示，e-tron車主購車除可獲贈家用充電器外，還提供Noodoe EV、EValue、EV OASIS等充電服務系統業者的一年免費充電或3,800源充電補助金，及「Audi極速充電站」2萬元的高效充電基金，降低電動車主充電的負擔。

Matthias Schepers表示，攜手包括拓連（Noodoe）、飛宏、華城（EValue）、東陽能源、源點科技（EV OASIS）等在地企業，打造便利的充電環境，更宣布開放Audi極速充電站給他牌電動車主利用，為台灣建立友善的「純電生活圈」。

奧迪也在e-tron發表會上，舉辦電動車論壇，拓連董事長王景弘指出，電動車時代，使用者觀念要改變，充電不等於加油，要建立「Parking is Charging（隨停隨充）」的概念，e-tron快速充電10分鐘就可以行駛115公里。出席業者一致建議政府，儘速統一台灣電動車充電規格，鬆綁充電站建設的土地取得、法規限制，加速台灣純電生活圈的建立。

(工商 )