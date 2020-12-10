蔡英文總統今上午應華府智庫「哈德遜研究所」邀請，於該所線上年終慶祝活動發表專題演說。總統錄影演說表示，這充滿挑戰與機遇的一年，台灣已經站穩腳步。會採取許多作為來加強民主；估計明年的一般國防支出將達到149億美元，占台灣國內生產總值（GDP）的2.2％以上，這樣的趨勢會持續下去。

她強調，提升國防能力以及強化經濟安全，目的就是要更完善保障未來。台灣是自由、民主和自由市場有力的例證，對印太地區意義深遠，並保證未來會繼續朝此方向努力。

總統錄影演說指出，中國罔顧台灣2,300萬人民，百般阻撓參與衛生等國際組織，並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰民主的弱點。

總統說，她要清楚說明：「這不是我們期待的兩岸關係，我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見」。

雙方有必要本於相互尊重、善意和理解，設法和平共存，這向來是她兩岸政策的基礎，這個立場最符合區域和平穩定的利益。

她指出，台灣2,300萬人民不願永久的對立，但堅決捍衛自由的生活方式。當務之急是鞏固最寶貴的資產─民主制度，以負責任的方式，公開透明地處理假訊息。

總統也感謝，今年8月「哈德遜研究所」和「美國進步中心」共同邀請她參加視訊會議，今年2月賴清德副總統訪問華府時亦受到熱情歡迎。

她說，歷史總是不斷重演，愈來愈清楚的是，世界現在又再度面臨要自由或威權主義的重大抉擇。香港，這個曾經是亞洲最自由繁榮的城市，現在已陷入恐懼、焦慮和動盪之中。

她說，曾可自由航行，對國際海運至關重要的南海，現在卻已高度軍事化。新疆等地日益加劇的宗教迫害，引起國際嚴正的關切，對21世紀原本滿懷的憧憬，已悖離現實越來越遠。

她說，對臺灣海峽對岸與日俱增的挑釁高度警戒，解放軍戰機和船艦頻繁穿越海峽中線，升高兩岸擦槍走火和誤判的風險。

她說，台灣通過立法，以因應中國對台政治上的惡意影響，並和美國及其他國際夥伴共商媒體識讀及課責治理等議題，以實際行動向區域傳達台灣民主進程的韌性。

她說，也首辦宗教自由會議、成立第一個「國家人權委員會」，這些行動表明台灣渴望成為區域耀眼的自由之光。

總統說，台灣堅決走不同的路，因此，勢須制止軍事冒險主義，以在日益加劇的軍事緊張局勢之中捍衛自己。

她說，4年多來，她履行增加國防預算的承諾，彌補過去多年困難的國防預算削減。

她說，更重要的是，一定要投資在對的裝備和訓練上。很感謝美國依照台灣的需求，售我新型戰機，提升了台灣的不對稱戰力。也著重於發展國防產業。安全關係是台美關係重中之重，期待與美國進一步討論共同關切的國防情勢。

總統說，很長一段時間，「台灣的經貿變得愈來愈依附於那些並非真心顧及我們利益者」。很欣慰情況現已改觀。尖端產業已成為全球供應鏈的關鍵，迎來創新紀錄的對臺投資。

她說，始終相信，身為總統，最神聖的職責是確保下一代有決定自己未來的權利，沒有什麼比這更重要了。

(中時 )