國民黨台北市議員羅智強嗆要罷免挺萊豬立委，第一個對象就是民進黨立委吳思瑤，並在日前成立罷瑤網路總部，目前超過6萬個讚。不過，羅智強表示，距離罷免吳思瑤所需68860票數，還差6000讚，希望網友趕快點讚，這樣他就會公布二部曲的「罷瑤計畫」。

羅智強今在臉書發文表示，罷免吳思瑤，還差6000讚，只要滿68860讚，他就會公布二部曲的罷瑤計畫，捍衛台灣人的健康安全，「你按讚了嗎」？

羅智強指出，立法院經濟委員會聯席會議，民進黨強行表決，萊豬行政命令出委員會，但吳思瑤卻神隱缺席，理由是「要到屏東考察」。沒關係，不管吳思瑤是用什麼理由，只要沒有「投下同意票」，他還是願意肯定吳思瑤。未來的院會表決，吳思瑤是跑攤也好，考察也好，車子拋錨趕不到立法院也好，隨便吳思瑤編理由，只要吳思瑤沒有投下護航萊豬的同意票，他都會停止「罷瑤」的行動。

「但相反的，如果吳思瑤違逆台北市民的意向，在表決中護航萊豬」，羅智強表示，那麼罷免吳思瑤，就是台北市每一個民意代表的天職與使命。民進黨的每一位立委，也都必須要好好思考，是要當個順應民意的食安戰將，還是喪權辱國的萊豬立委。

(中時新聞網)