冬季氣溫驟降，是高血壓好發季節，尤其早上起床時，最容易讓血壓飆升，根據國內調查，有惡性高血壓的青壯年人口罹患中風、心肌梗塞的機率，是一般人的3.86倍，醫師提醒5大地雷千萬別犯。

「惡性高血壓」是指平日血壓正常，卻會在特殊場合因神經緊繃、疲勞、外界刺激等原因而造成的突發性血壓飆升。《早安健康》報導，日本東京女子醫科大學高血壓內分泌內科主任醫師市原淳弘指出，冬季早上，下列五種情況最容易引發血壓飆升。

1. 早上用冷水洗臉

早上起床時身體仍處於放鬆狀態，此時若以冷水刺激身體末梢微血管如臉、手、足，都會使血管快速收縮，血壓也就會不正常飆升，建議用溫水洗臉，避免刺激血管快速收縮。

2. 馬上從床舖中爬出來

冬天由於被單內與房間溫差大，特別是睡過頭、驚醒時，突然從棉被中起身，更容易刺激到交感神經緊張，刺激體表血管急速收縮而造成血壓飆升。建議最好在被窩裡先伸展手腳，再慢慢離開床舖；早上起床後，也可以藉由按婆小腿肚，讓全身血液循環更加順暢。

3. 上廁所太用力

很多人習慣早上一定要上完廁所才出門，不過若腹部過度用力，會造成腹腔內腹壓飆升，使得位於腹部周圍的交感神經叢受到壓迫而活化，血壓也會大幅飆升。建議平時多攝取膳食纖維，上廁所盡量採取坐姿，避免血壓飆升。

4. 趕著出門時用跑的

趕著出門時用跑的，容易讓全身血管快速收縮，而且被汗水沾濕的衣物會持續刺激皮膚表面血管繼續收縮，處於高血壓的危險狀態。建議適時放鬆，起床及進公司後先喝一杯水，稀釋全身濃稠的血液。

5. 通勤時車上擁擠

通勤環境擁擠，容易對精神造成極大壓力，促使血壓上升，而且腦部的交感神經活化，也會促使腎上腺素大量分泌、全身血管急速收縮，日本就曾有人在通勤電車上突然心肌梗塞猝死的案例。建議在車上可以藉由聽音樂來放鬆腦部，降低通勤時血壓飆升的風險。

健康50 - 高血壓的運動介入

(中時新聞網)