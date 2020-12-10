台鈴eReady電動機車為搶攻年底購車熱潮，12月加碼實施「來店購車／試乘抽iPhone 12」方案，更與連鎖超市業者全聯福利中心合作，推出通路購車優惠、雙12抽獎方案。

台鈴表示，即日起至2021年3月11日，可在全台灣1000多家全聯門市可購買eReadyFun電動機車，並加贈1萬點福利點數；2021年1月7日前還可以在全聯福利中心PX Pay App福利熊遊樂場週週加碼抽eReadyFun智慧雙輪電動車（總計5輛）。

(工商 )