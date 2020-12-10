台鈴eReady攜手全聯 跨業合作行銷 10:292020/12/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鈴eReady電動機車為搶攻年底購車熱潮，12月加碼實施「來店購車／試乘抽iPhone 12」方案，更與連鎖超市業者全聯福利中心合作，推出通路購車優惠、雙12抽獎方案。 台鈴表示，即日起至2021年3月11日，可在全台灣1000多家全聯門市可購買eReadyFun電動機車，並加贈1萬點福利點數；2021年1月7日前還可以在全聯福利中心PX Pay App福利熊遊樂場週週加碼抽eReadyFun智慧雙輪電動車（總計5輛）。 防疫尖兵 櫻花防疫電梯獲台灣精品獎 《產業》奧迪首輛純電車登台 聯手打造多元化充電 (工商 ) #台鈴 #eReady #電動機車 #購車 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大金 獲CDP最高等級A認證 04:102020/12/10 金融．稅務 華為廣州建研發中心 強攻智慧汽車 04:102020/12/10 全球財經 操盤心法－股匯雙漲，台股有望續揚 04:102020/12/10 證券．權證 字節跳動 搶進三大業務 跨境電商、企業服務、辦公硬體 04:102020/12/10 全球財經 任正非欽點 誠品打造華為圖書館 04:102020/12/10 產業．科技 《其他股》新保搶進餐廳數位轉型商機 09:262020/12/10 財經 冠盛：任何角度都可切 八軸全自動鋁材切斷機 切工驚豔 04:102020/12/10 產業特刊 FoodOpera食代館 耶誕禮三重送 04:102020/12/10 財經要聞 打破悶經濟 兩岸同心其利斷金 04:102020/12/10 政治要聞 奧迪推新車 掀高端電動車戰火 04:102020/12/10 產業．科技 導入工業4.0 升級智慧機械 04:102020/12/10 焦點要聞 財經熱門新聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 - 財經 疫情轟炸 謝金河爆台灣首贏大陸 狠甩三小龍 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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