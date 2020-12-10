為衝刺歲末年終業績，BMW總代理汎德12月推出全車系購車分期零利率優惠方案，全新世代BMW 1系列、2系列Gran Coupe還有低月付9,900元起多元分期方案可供選擇，購買X1等指定車型更享有一年乙式全險與頂級五星住宿假期等優惠。

汎德表示，全新升級的BMW智慧語音助理2.0，車主可以透過全新的iPhone手機數位鑰匙，將手機感應車門把，就能為車輛進行上鎖／解鎖功能，可視需求另外設定手機解鎖密碼，上車後將手機放在無線充電座上透過NFC感應便能直接啟動引擎，還能透過iPhone內建的Wallet錢包功能以iMessage分享數位鑰匙給最多五位家人與朋友，從此出門更加輕便。全新升級的BMW智慧語音助理2.0加入NLU自然語言辨識功能，讓車主在使用時能透過更加直覺且口語化的方式與語音助理進行互動，不論是查詢、調整車輛狀態或是詢問旅途行程資訊，皆能透過全新BMW智慧語音助理2.0協助。

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