上海商銀(5876)為加強服務台商、提供更完整的兩岸金融服務，新設立的中國大陸無錫分行今（10）日正式開業，成為第76家分行、第4家海外分行。預期將使上海商銀的國際金融競爭地位再向上提升，特別在兩岸金融業務的競爭力將可望更加精進。

上海商銀表示，選擇無錫設立中國大陸首家分行，除考量無錫尚無台資銀行同業前往設立分行的差異化競爭策略，主要亦為考量無錫地處江南長三角洲、太湖之濱的優越地理位置，為長三角洲及蘇錫常都市圈重要的區域性中心城市。

無錫自古以來有魚米之鄉、太湖明珠的名譽，近年來隨著各項都市建設開展，工商經濟活絡發展，吸引不少台商前往投資設廠。據統計，2019年中國大陸人均國民生產毛額（GDP）超過2萬美元的14個城市中，無錫即位居第2名，顯示經濟具相當發展潛力。

上海商銀指出，自1991年起至今年9月，台商對中國大陸投資的前3大產業，依序為電子零組件、批發零售、電腦電子產品及光學製品製造業等，以投資地區而言以江蘇省占30.7％最高、累計投資金額達約585億美元，位於江蘇省南部的無錫占有地利之便。

儘管2020年全球經貿受新冠肺炎疫情衝擊，前三季兩岸貿易總額仍年增9.2％、台商對中國大陸投資金額年增達49.4％，顯示兩岸經貿投資往來仍活絡發展，上海商銀無錫分行可與香港子行上海商業銀行的深圳分行、上海分行形成更完備的金融服務網路。

上海商銀無錫分行設立於無錫新吳區，提供存款、匯款、進出口外匯及放款與保證等授信業務，首任分行主管陳正宗協理已在上海商銀服務30年，擅長外匯、存款、授信及國際金融業務，將帶領分行團隊秉持服務理念，竭誠提供台商更完整的全方位國際金融服務。

上海商銀表示，此次新設的無錫分行是第76家分行、亦為第4家海外分行，先前已在香港、越南及新加坡設有分行，並於泰國、柬埔寨及印尼設有代表人辦事處。同時，已向越南國家銀行申請設立北寧代表人辦事處，正等待審批中。

此外，上海商銀亦設有香港子行上海商業銀行，除在當地設有44家分行，在美國紐約、舊金山、洛杉磯，英國倫敦及中國大陸深圳、上海設有分行及上海自貿區支行，並在柬埔寨擁有微型金融機構子公司AMK Microfinance Institution。

(時報資訊)