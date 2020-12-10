英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊茵(von der Leyen)在周三晚間進行了一場「坦承和生動」的晚宴之後，表示願意給雙方在本周底之前的時間，來達成一項新的貿易協定。

萊恩在晚宴後表示，同意談判團隊應該立即重啟，嘗試解決這些必要議題；她並形容談話為生動的和有趣的，「我們將在周末前做出決定」，補充表示，立場依然分歧。

據與會的不具名英國官員表示，領導人的談話是很「坦白的」，雙方的落差依舊很大，不清楚這些是否能克服。強生不希望有未經測試的任何協議路徑。

在漁權上雙方差距遙遠，此在法國亦為高度政治敏感的議題。

強生在周三會前表示，歐盟希望英國要不就尊守歐盟新法律，不然就自動地受逞罰，歐盟堅持英國放棄漁業海域的主權控制，強生不認為英國任何一位首相會接受這樣的條款。

德國總理梅克爾(Merkel)在周三稍早在德國議會表示，歐盟不會為了包容英國，而危害歐盟單一市場的完整性，必須要有公平的(企業)競爭環境，為了今天、明天和未來。

當強生抵達執委會總部時，萊恩告知強生，等下摘下口罩合影時，必須保持距離，隨後並邀情談判代表們進入會場。

法國歐盟事務部長Beaune周三表示，談判仍有可能達成協議，我們將盡力達成。

另歐盟已經加緊準備應急計畫，以因應談判任何可能的失敗。

(時報資訊)