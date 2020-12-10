歐系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，認為譜瑞-KY除第四季可望挑戰財測高標外，明年在蘋果和非蘋的NB領域上都將持續成長，維持譜瑞-KY優於大盤評等、目標價1400元。

歐系外資表示，第四季看好在蘋果iPad、MacBook的需求帶動下，譜瑞-KY有機會挑戰財測高標，除了蘋果iPad和MacBook外，也注意到NB市場的強大實力，將推動譜瑞-KY的eDP、SIPI，都將增添譜瑞-KY第四季營運動能，維持譜瑞-KY優於大盤評等、目標價1400元。

譜瑞第四季財測，預計合併營收將落在1.35-1.49億美元區間，相較第三季減少10.1-0.8%，毛利率為41.5-44.5%。

展望2021年，歐系外資表示，預計蘋果在採用自家的CPU後，可以提供更好的功耗和表現，將帶來MacBook和iMac更好的銷售表現，且蘋果計畫在2021年中推出14吋/16吋miniLED的MacBook，將對於頻寬傳輸需求更高，有利於譜瑞-KY在eDP的利潤；至於Wintel架構上(全球前五大NB品牌)，譜瑞-KY其捆綁銷售策略已支持其eDP和SIPI IC銷售在2016-2020年實現26%的複合年增長率，且預計譜瑞-KY非Apple eDP和SIPI銷售額在2021年~2022年將持續增長10~15%。

另外，歐系外資表示，譜瑞-KY在USB4的產業領先優勢，可以幫助其從2021年中開始滲透到USB主機和集線器中。

(時報資訊)