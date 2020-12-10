叡揚(6752)以每股56元掛牌上櫃，以63元開出，最高來到63.3元，漲幅13％。看準數位轉型風潮下資訊應用與雲端服務蓬勃發展趨勢，叡揚資訊持續打造優化的企業與政府機關應用軟體、結合系統開發、運帷與資安防護等資訊服務，提供客戶地端與升級雲端的整合性解決方案，滿足市場需求，強化營運。未來預計與微軟及monday.com等夥伴攜手，擴展業務到兩岸三地及全球市場，將可成為該公司未來重要成長動能。

叡揚投入企業e化應用解決方案超過30年，過去幾年亦投入營收10％以上研發經費，該公司自行開發的套裝軟體，如公文管理系統、人資系統、企業知識社群平台及金融業徵授信與風險管理解決方案等，目前更進行各應用軟體的智能化與用戶體驗再優化，例如導入即時通訊、對話機器人等人工智慧先進技術，協助企業邁向智慧服務。隨著企業資訊化程度提高，對資安問題愈發重視，該公司與連續三年被Gartner評選為軟體安全檢測廠商Checkmarx攜手，提供政府單位、金融機構與企業最佳檢測工具，強化資安防護的解決方案，降低安全漏洞產生的風險。

近年企業資訊化作業從地端升級至雲端已是大趨勢，叡揚亦將套裝軟體配合行動化與新的使用者體驗全新改寫成SaaS的Vital雲端服務，目前已完成公文管理、薪資管理、知識管理、CRM、會計系統等雲端服務，且擁有眾多中小企業客戶，雲端服務不受地域限制且隨租即用的特性，讓有心投入數位轉型的中小企業在沒有資訊技術人力配置下仍能從容進行數位轉型。法人分析，由於該公司自行研發的套裝軟體與雲端服務毛利率優於公司平均，未來將可望進一步帶動雲端服務比重逐漸攀升，推動公司營收、獲利再創新高。

根據IDC市場研究報告指出，全球數位轉型仍持續成長，預計2020年到2023年年複合成長率將達15.5％，總體市場規模將達到6.8兆美元規模。深耕台灣、放眼國際，叡揚自有品牌e化軟體與雲端服務，除了已成功打入大陸、日本、東南亞等海外市場，目前亦攜手擁有Apple、Uber、Paypal、Loreal、Costco等全球10萬企業用戶的monday.com強化國際布局。叡揚表示，預計在2021年，將Vital雲端家族產品與monday.com的應用相互整合，讓使用者可以有更好的整合應用體驗以及解決更廣泛問題，讓monday.com客戶可以很自然享受到叡揚Vital雲端服務。

(時報資訊)