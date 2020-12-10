KIA Picanto開始預售 10:402020/12/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KIA（起亞）汽車總代理森那美起亞汽車宣布，品牌掀背小車Picanto全新改款，即日起以54.9萬元起的預售價，在台展開預售，今年底前下訂，即可贈送一年丙式車體險。 2021基本面有撐 亞高收喊買 華為廣州建研發中心 強攻智慧汽車 (工商 ) #KIA #Picanto #預售 #起亞 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳動系統元件廠 11月營運告捷 04:102020/12/10 證券．權證 《產業》奧迪首輛純電車登台 聯手打造多元化充電 07:442020/12/10 財經 未見超前部署 只見追著業者跑 04:102020/12/10 財經焦點 實價登錄2.0修法 門牌地號全露 04:102020/12/10 財經焦點 卡爾世達 助汽車產業走向智慧化 04:102020/12/10 產業特刊 導入工業4.0 升級智慧機械 04:102020/12/10 焦點要聞 《基金》瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金 准募 09:262020/12/10 財經 亞灣擁利多 高雄兩豪宅銷售熱 04:102020/12/10 產業．科技 燿華 11月營收亮眼 04:102020/12/10 產業．科技 上緯投控 產品漲價一成 04:102020/12/10 證券．權證 亞洲成長基金績效靚 亞股紛紛創新高 04:102020/12/10 投資理財 財經熱門新聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 - 財經 疫情轟炸 謝金河爆台灣首贏大陸 狠甩三小龍 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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