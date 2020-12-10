KIA（起亞）汽車總代理森那美起亞汽車宣布，品牌掀背小車Picanto全新改款，即日起以54.9萬元起的預售價，在台展開預售，今年底前下訂，即可贈送一年丙式車體險。

2021基本面有撐 亞高收喊買
華為廣州建研發中心 強攻智慧汽車

(工商 )

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