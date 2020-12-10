凌華（6166）憑藉NEON-1000-MDX AI智慧工業相機系列榮獲Compass Intelligence 2020 IoT機器視覺技術創新獎。第三屆 Compass Intelligence IoT創新獎表揚對物聯網市場有影響力並展現卓越創新的公司。

凌華NEON-1000-MDX AI智慧工業相機將先進的工業機器視覺能力與凌華科技Edge（包括邊緣視覺分析）結合，可輕鬆快速地將以AI為基礎的機器視覺加入新環境和現有環境。

此一站式解決方案讓機器視覺專家和開發人員更快建構、測試和部署AI模型，同時為IoT解決方案團隊和系統整合商提供連接、串流及自動化AI機器視覺工作所需的工具。

Compass Intelligence執行長Stephanie Atkinson表示：凌華NEON-1000-MDX AI智慧工業相機提供創新的機器視覺以支援自動化、加快作業速度並且改進工作流程。

NEON-1000-MDX AI智慧工業相機支援多種智慧製造和配送用途，例如產品分類和瑕疵檢測，以確保生產品質以及工作人員安全。例如凌華Edge智慧棧板解決方案將智慧化和自動化導入倉儲作業，包含收貨、揀貨、包裝、運輸和工作人員安全。智慧棧板可連接新設備與現有設備、擷取多個影像資料流，並利用NEON-1000-MDX VPU的高效能處理能力實現邊緣機器學習與推論。

凌華IoT策略解決方案與技術事業處資深產品經理許凱翔表示，對客戶而言，NEON-1000-MDX有效減少空間佔用、提升可靠性和相容性問題以省去技術維護工作，同時也有助於達成企業KPI。

此外，透過將感測器模組、纜線與VPU模組的複雜整合排除以簡化部署；利用預先安裝的EVA（邊緣視覺分析）軟體開發套件，使用者可以部署神經網路，而不需要額外的編碼或整合工作。

凌華AI機器視覺技術已獲得6個獎項，包含Vizi-AI devkit、AI影像擷取和智慧棧板物流解決方案等。如欲了解更多請聯繫凌華科技。

(工商 )