台灣馬自達汽車宣布，即日起至2021年2月10日止，推出「MAZDA ONLY年終享馭健檢」活動，提供車主免費行車健檢，活動期間回廠保養的車主享有原廠指定零件耗材升級優惠，及指定車型升級高機能空調濾網，維持清新舒適的車室環境；提供原廠智慧型手機連結的期間限定價，可支援Apple CarPlay與Android Auto兩大車載系統，滿足數位時代消費者的行動連結需求。

(工商 )