台灣馬自達舉辦「MAZDA ONLY年終享馭健檢」 10:402020/12/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣馬自達汽車宣布，即日起至2021年2月10日止，推出「MAZDA ONLY年終享馭健檢」活動，提供車主免費行車健檢，活動期間回廠保養的車主享有原廠指定零件耗材升級優惠，及指定車型升級高機能空調濾網，維持清新舒適的車室環境；提供原廠智慧型手機連結的期間限定價，可支援Apple CarPlay與Android Auto兩大車載系統，滿足數位時代消費者的行動連結需求。 淡水福容阿基師觀海茶樓 年菜外帶 過年天天可取餐 追館長槍擊案 檢警3掃寶和會 (工商 ) #MAZDA #ONLY #年終 #享馭 #健檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王品年菜 虜獲台積電的心 04:102020/12/10 產業．科技 放寬解釋 12／7前申貸適用舊制 04:102020/12/10 財經要聞 福華61款年菜 搶攻早鳥商機 04:102020/12/10 產業特刊 國光生技全年度營運轉盈達陣 00:452020/12/10 財經 台灣櫻花 蟬聯36年消費者最理想品牌 04:102020/12/10 產業特刊 星郵輪1男確診 2828人要採檢 04:102020/12/10 國際大事 宜蘭綠舞攜手台大 推遠距健康管理之旅 04:102020/12/10 產業財經 年輕時挫折不斷 中年後轉運發財的5生肖 06:302020/12/10 運勢 晶宴會館2021慶團圓 新春四大方案輕鬆選 04:102020/12/10 產業財經 明年3月前 新冠疫苗不會開打 04:102020/12/10 財經要聞 浪愛滿屋！北市力推犬貓認養站 認識毛孩還享好康 03:022020/12/10 生活 財經熱門新聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 疫情轟炸 謝金河爆台灣首贏大陸 狠甩三小龍 - 財經 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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