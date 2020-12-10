台南市政府經發局舉辦的「台南市SBIR（Small Business Innovation Research）結案執行績優廠商評選」，產銷PGO品牌電動機車的摩特動力，接受台南市SBIR績優表揚。

PGO表示，品牌電動機車Ur1車系除了產品本身造型搶眼外，開發符合客戶需求的智慧聯網更是此次得獎重點，透過後端平台的數據整合及分析，搭配行銷活動增加客戶黏著度。除了能設定車輛個人化的功能外，透過「維修保養紀錄」功能，車主可於手機顯示過往維修保養時間與門市、更換項目配件一目了然，未來也即將新增「點數兌換」功能，開放品牌贈品供車主作兌換。

PGO表示，專屬電動車的EQ App，Ur1車主能透過App掌握騎乘需求，未來會規劃開發更多功能，將為每位車主帶來專屬的全新操控。PGO全台近35家電動車門市提供銷售與維修保養服務，預計最快2021年將提供遍佈全台200間服務據點。

(工商 )