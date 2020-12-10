上海商業儲蓄銀行為加強服務台商，提供更完整的兩岸金融服務，新設立的大陸無錫分行於今日正式開業，由於全球新冠肺炎疫情未見緩和，董事長榮鴻慶、副董事長李慶言、常務董事陳逸平及總經理陳善忠等高階主管以遠距視訊方式參與無錫分行的開幕，儀式簡單而隆重，當地台商等賓客盈門，場面熱絡。

上海商銀新設立的無錫分行是該行第76家分行，也是第4家海外分行，目前上海商銀尚於香港、越南及新加坡設有分行，並於泰國、柬埔寨及印尼設有代表人辦事處，同時也已經向越南國家銀行申請設立北寧代表人辦事處，正等待審批中。

此外，上海商銀在香港也擁有一家子行上海商業銀行，該子行除了在香港地區設有44家分行，也在美國的紐約、舊金山、洛杉磯、英國的倫敦，以及大陸的深圳、上海設有分行及上海自貿區支行；同時也在柬埔寨擁有一家微型金融機構子公司AMK Microfinance Institution Plc.，無錫分行的設立，將使上海商銀的國際金融競爭地位再向上提升，特別是在兩岸金融業務的競爭力上將更加精進。

上海商銀選擇無錫設立大陸第一家分行，除了考量無錫並未有台資銀行同業前往設立分行的差異化競爭策略，主要也是考量無錫地處江南長三角洲、太湖之濱的優越地理位置，為長三角洲及蘇錫常都市圈重要的區域性中心城市，自古以來有魚米之鄉、太湖明珠的名譽，近幾年來隨著各項都市建設的開展，工商經濟也活絡發展，吸引不少台商前往投資設廠。根據統計，2019年大陸人均國民生產毛額(GDP)超過2萬美元的14個城市當中，無錫排名第二名，顯示其經濟具有相當的發展潛力。

儘管今年全球經濟與貿易受到新冠肺炎疫情的衝擊，但是前三季兩岸貿易總額仍較上年同期成長9.2％，而前三季台商對大陸投資的金額更大幅成長49.4％，顯示兩岸經貿投資往來仍活絡發展。上海商銀的無錫分行亦能與其香港子行上海商業銀行的深圳分行及上海分行形成更完備的大陸金融服務網絡。

(中時 )