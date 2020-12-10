大陸男星丁飛俊去年參加真人秀《青春有你》走紅，同年與谷藍帝、師銘澤、徐炳超、胡文煊組成沙漠五子D5，未料他近日被女粉踢爆買酒灌醉女生、事後讓女生吃藥等，沉默3天終於發聲明致歉。

丁飛俊7日被女網友抖出黑歷史，聲稱他主動私約唱KTV，付帳時刷哥哥的卡，該名女網友並PO出丁飛俊躺在床上熟睡的照片，證明自己與他關係匪淺。

女網友拍下丁飛俊的床照。（圖／微博）

女網友加碼爆料丁飛俊，指控他會「故意買洋酒灌醉女生，事後讓女生吃藥，醒來就已經在酒店了。」惡劣的是，丁飛俊知道女網友的手機密碼是自己的生日，擅自解鎖拿去付房間的錢。女網友忍無可忍，決定揭開他的假面具，「不想讓大家繼續被你這張臉欺騙了，對陪伴你這麼久的粉絲都不公平。」

噤聲3天，丁飛俊終於在10日上午透過微博公開道歉，他先向所有受到傷害的人說對不起，否認下藥、逼迫墮胎和PUA，但承認在偶像層面失格，「我深知我這次發聲會賭上我的夢想，當然我也做好了因此退賽、甚至退圈回歸普通人的準備。」同時，他坦承沒有處理好與前女友的感情，「我萬分抱歉沒有及時向她說明情況、正面提出分手是我的錯，對不起！」

許多支持過丁飛俊的粉絲看完都震驚不已，揚言要他退賽，「管好褲檔路有光，不管褲檔鐵門鐵窗」、「好像自己是受害者一樣」、「真的覺得自己還有粉絲給你投票嗎？」令丁飛俊的前途蒙上一層灰。

丁飛俊的道歉全文不被粉絲接納。（圖／微博@丁飛俊）

(中時新聞網)