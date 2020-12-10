年關將屆，新北市警局林口警分局鑑於春節前、後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處易遭歹徒覬覦，為預防金融機構搶案以及讓行員熟悉通報流程與自我防衛能力，林口警分局於日前在林口區忠孝路淡水一信林口分社執行「金融機構防搶演練」。

林口警防搶演練「快狠準」，路過民眾看傻眼信以為真。(林口分局提供)

林口警防搶演練「快狠準」，路過民眾看傻眼信以為真。(林口分局提供)

一開場就由員警假扮的歹徒持槍進入銀行大喊：「搶劫！」揭開序幕，搶匪劫走大批現金並挾持人質，警方獲報後「快」速抵達，員警個個訓練有素，身手矯健，迅速通報攔截圍捕，大批警力荷槍實彈，與劫匪上演街頭飛車追逐，最後於八德路500巷內攔停歹徒車輛，並大聲喝斥：「放下武器！趴下！」員警「狠」勁令歹徒只能乖乖棄械投降，伏地就逮。演練過程超級逼真，員警動作更是精「準」到位，連路過民眾看到，都慌張的問：「花生蝦咪代誌」，全程簡潔有力、張力十足，彷彿置身電影場景！

林口警防搶演練「快狠準」，路過民眾看傻眼信以為真。(林口分局提供)

林口警防搶演練「快狠準」，路過民眾看傻眼信以為真。(林口分局提供)

林口警分局表示，本次金融機構防搶演練暨攔截圍捕戰術演練，過程寫實逼真，希望透過不斷的演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，亦藉此提升執勤員警警覺性、機動性，強化立即偵破刑案能力，展現新北治安不容挑釁與警方維護治安的堅定決心。另外，也呼籲民眾如欲領用大量現金，請儘量使用臨櫃轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向警察機關申請警力護鈔以確保人身及財物之安全。

(中時新聞網)