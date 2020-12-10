近來房市熱，房屋買賣交易多，糾紛也跟著增加，雖然成屋買賣定型化契約已修訂多次，不過還是有部分民眾為圖方便，私下交易時常使用簡易合約書，甚至自訂合約。根據調查，最令人意外的是，在不動產交易當中，漏水問題一直佔糾紛排行榜中的第一名，而且竟然90%的合約都有漏洞。

房市達人Sway在《Yahoo房地產》中表示，在所有房屋買賣交易中，永慶、信義房屋等大型房仲的市佔率其實不到10%，另外有90%的房市交易合約恐因沒有採用內政部版本的定型化契約而產生漏洞，導致房屋買賣糾紛頻頻發生。

根據調查，在不動產交易當中，漏水問題一直佔糾紛排行榜的第一名，不少賣家為避免日後麻煩，約定現況交屋，日後若發生漏水問題，則以現況交屋為由不願修繕，雖然有的房仲願意提供半年的漏水保固，但需要消費者給付一些費用，甚至有的房仲為規避漏水責任，不提供漏水保固。

此外，Sway指出，成屋買賣定型化契約並沒有如預售屋一定要有履約保證，部分房仲為取信消費者，常以自家公司的履約保證專戶，讓買家將錢轉進該戶頭，再轉給賣方，但依舊有出現房屋無法過戶給買方，甚至一屋多賣、被詐騙等糾紛產生，Sway建議若成屋買賣也有履約保證，對於消費者來說將比較有保障。

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(中時新聞網)