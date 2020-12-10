台灣金融研訓院首創編制的「台灣金融風險指數」（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI），10日公布2020年11月TAIFRI指數為98.11，編制單位台灣金融研訓院金融研究所表示，11月指數較10月98.71下降0.6，從歷史表現評估，目前處於相對低檔區，但指數尚未回到新冠疫情之前的水平，僅是今年的第二低，同時，惟需關注「房地產市場變化」、「股票市場波動」、「國內外市場風險傳染效果」三大焦點。

台灣金融研訓院董事長吳中書指出，各界對於指數，「要客觀看」，例如股市波動較大，指的是「目前」狀況，不用於預測未來，以房地產市場指數為例，也要理解商辦和住宅的不同市場差別，目前是商辦市場相對較為熱絡。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，從11月指數分項分析來看，第一構面不動產市場子項今年初以來持續上揚， 7月分項分數達到高峰，7月之後有減緩趨勢，不過商辦部份的房價租金比今年呈現持續穩步上揚，顯示目前仍以商辦市場相對較為熱絡，近期仍需持續關注此分項表現之變化。

至於股票市場方面，林士傑指出，由於國內股市近期上揚本益比升高，11月來到20.74的七年來新高，加上股市報酬率對10年期公債利差連續三個月縮小的影響，分項指數11月連續三個月上升，預估年底持續上揚機會仍高，但仍在穩定範圍。

編制單位指出，台灣金融風險指數TAIFRI包含四大構面，第一構面「資產評價壓力」，第二構面「非金融部門的穩定度」，第三構面「金融部門的穩定度」，第四構面「傳染與蔓延」， 且項下共分11個子項、 17個細項變數，透過指數編製辨識及展現各項重要風險因子的影響效應。

林士傑分析，11月期間，第二、三構面「非金融部門穩定度」、「金融部門的穩定度」整體來看仍表現穩定，但需提醒第四構面的「傳染與蔓延」，分數在今年3月達到高點的113.2，之後持續下降，11月卻反向拉升，需密切觀察其風險變化情形。

(工商 )