三竹(8284)為華南銀行打造數位帳戶APP「SnY(Smart & Young)」，將UX、UI開發設計導入華南銀行「減法思維」概念，整合常用功能，點進APP完整揭露帳戶明細，同一頁面就能找到轉帳、收款與電子支付，操作簡潔俐落，手繪風格介面也迎來年輕氣息，堪稱數位帳戶APP的「小清新」。此次華南銀行委由三竹開發「SnY」，主要看中三竹強大的開發實力與雙方的合作默契，盼立足數位帳戶市場並迎戰即將上線的純網銀。

有感於市面上許多APP內容繁瑣，三竹提出以使用者體驗為出發點設計「SnY」，同時引進專業的UX顧問，再由華南銀行回饋創新想法，各方腦力激盪，共同規劃更符合人性的「減法思維」，強調操作簡化並收斂、整合常用功能，帶出「SnY」的四大特色「訊息更直接、消費更優惠、AI更輕鬆、資安更高規」。

三竹為「SnY」量身打造程式模組，使用者無須層層點選，只要點開APP，帳戶現況一目瞭然，同一個頁面就能操作轉帳和收款，並為華南銀行的「台灣PAY」設置掃描支付及付款QR Code的欄位，常用資訊所見即所得；至於台幣、外幣、基金等買賣服務以及信用卡相關功能，最多兩次點選就能找到目標，大幅減少找尋時間，降低操作負擔。

此外，三竹在開發APP的過程中，注入全新的UI設計，採用年輕人喜愛的手繪風格，APP頁面不僅賞心悅目，操作上更能貼近需求，三竹也重製「SnY」的吉祥物「小n」，讓設計線條變得圓潤、色調更為溫和，智慧化的吉祥物成為使用APP的得力助手。APP上線後，將持續與華南銀行搜集使用者的回饋，為「SnY」開創更多元的功能。

(時報資訊)