美國眾議院周三表決通過聯邦政府撥款法案延長一周，為議員爭取更多的時間就新一輪新冠紓困措施與全面性的政府支出法案達到協議。

美國眾議院周三以343票對上67票通過為期一周的臨時性措施，將現行的政府支出計畫延長到12月18日，以避免聯邦政府在本周五午夜因資金用罄而熄燈關門。

參議院預計最快周四就本案進行表決，通過後將送交美國總統川普簽署完成立法。此舉將讓國會多出7天時間制定更全面的1.4兆美元「綜合支出法案」，國會兩黨領導人均希望該支出法案附加引頸期盼的新一輪新冠紓困措施。

不過，由於國會對於新紓困案的幾個關鍵議題仍然僵持不下，提案與反提案層出不窮，因此本周要達成協議恐具挑戰。新紓困案中最棘手的問題都尚未獲得解決，包括共和黨尋求企業免責保護，以及民主黨力挺對州與地方政府提供額外的資金援助。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三向記者表示「我們仍在尋找一條通往協議之路」。之後麥康諾在參議院炮轟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（ Chuck Schumer）不願接受共和黨前一日提出的兩個提案。

為了打破長達數月的僵局，眾議院與參議院兩黨議員組成的團體日前提出規模9080億美元的新紓困案摘要。麥康諾周二提出新紓困案應該更具針對性，並排除企業免責保護與州及地方政府金援這兩大爭議措施，但佩洛西與舒默已經拒絕接受這個想法。

周二晚間，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）宣布他已經向佩洛西提出規模9160億美元的新紓困計畫，其中包括州與地方政府金援，以及企業免責保護。

但佩洛西與舒默表示，他們仍然認為兩黨協商是新冠援助案的最大希望。其他民主黨人亦對穆努欽的提案抱持謹慎的看法，質疑該方案不包括失業補貼，卻包括對全民直接發放600美元支票。

不過，美國民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）向CNN表示，他預期民主黨和共和黨將在周三完成新援助案的大部分關鍵細節。「目前民主黨人和共和黨人正在考慮達成協議，今天可望看到這項法案九成的內容」。

(時報資訊)