輝瑞和BioNTech雙方在周三表示，其新冠疫苗在歐洲醫藥管制局的開發文件檔案，已經遭網路駭客竊取。
為歐盟管理藥物和疫苗的歐洲藥物局(EMA)周三指出，數小時前遭到網路攻擊，但未提供進一步細節。
輝瑞和BioNTech指出，不相信試驗參與者的個人資料被入侵，並表示EMA已經保證，駭客攻擊不會影響審查時間表。
目前仍不清楚攻擊的方式和時間，誰為此負責，有哪些資訊被入侵。
兩家公司皆表示，已獲EMA通知該事件，輝瑞和BioNTech提交給監管機關的疫苗相關文件已經被查閱。
專家表示，這些文件對某些國家或公司將是非常有價值的。
抵抗疫情的自願團體創始人羅傑斯(Marc Rogers)表示，在提交給監管機構的資料方面，包括有關疫苗及其作用機制、效率、風險和已知副作用，以及處理指南等機密資訊。
它還包括疫苗供應和分銷的相關詳細資訊，因此可能增加疫苗遭攻擊的層面，此外還可能增加了配方或生產可能被盜的方式。
(時報資訊)
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