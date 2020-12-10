大陸跨欄好手「欄王」劉翔2014年9月閃婚女演員葛天，但兩人在隔年6月以性格不合為由，結束不到1年的婚姻，劉翔並在隔年低調與撐竿跳運動員吳莎再婚，劉翔這兩段情都談得轟轟烈烈，但葛天至今仍被「假孕騙婚」的傳聞纏身，而葛天今天也罕見正面回應這段婚姻。

劉翔、葛天2015年結束短命的9個月婚姻後，不少網友都湧入葛天微博酸她佯稱懷孕才逼婚成功，真相曝光後便被劉翔甩了，不過葛天矢口否認此事，她也親自回應：「本人闢謠，假的」，怒斥造謠者不得好死，當時，葛天也駁斥被包養傳聞「這輩子都不可能！」表示不可能為了長期飯票委屈自己。

31歲葛天離婚5年了，但她仍甩不開「假孕騙婚」的傳聞，葛天今（10日）凌晨就轉發「被造謠出軌女子至今找不到工作」的文章，感嘆謠言對人的傷害真的太大了「當初所謂的"假孕騙婚"雖然澄清了無數次，也抵不過造謠者一張嘴」。

葛天微博全文。（圖／取材自葛天微博）

葛天無奈前一段婚姻的謠言，至今仍影響她的生活「對於製造和散播謠言的人，絕對對不能姑息！」葛天還向文章的女子喊話「姑娘加油，我支持你！」

(中時新聞網)