當台灣經典美味遇上法式烹飪技法會有什麼樣讓人驚豔的變化？時時引領市場「食」尚潮流的台北晶華酒店，2020年底再次出擊，此次將攜手在國際廚壇大放異彩的亞洲最佳女主廚－陳嵐舒，邀請她位於台中、名列《臺北臺中米其林指南 2020》「必比登推介」的精緻牛肉麵餐廳「GUBAMI」北上快閃。

自12月17日至明年1月3日，於二樓上庭酒廊宴饗饕客，以一系列融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。同樣在台中受到歡迎、並且剛被評選中部地區「年度酒吧」的「Goût Bar好吧」也帶來兩款晶華限定專屬調酒佐餐，即日起開始接受預訂。12月24至25日，以及31日更獨家帶來為晶華快閃活動設計的限定小樂沐菜餚於套餐中，敬請饕客們把握機會、親臨品賞。

享譽國際的陳嵐舒主廚自小就對餐飲有著無限的熱忱，台灣大學畢業後，先後前往巴黎的藍帶廚藝學校(Le Cordon Bleu)以及巴黎斐杭迪高等廚藝學校（ESCF-Ferrandi）第一名畢業，並在法國考取專業廚師證書。學成歸國的陳主廚，2008年在台中市開設屬於自己的法式餐廳--樂沐(Le Moût)，主打結合在地食材與法式烹調技術，開幕後旋即獲得市場好評，連續四年入選「亞洲50最佳餐廳」，且被譽為「台中高級餐飲的搖籃」。

2014年，陳主廚以精湛的廚藝獲得凱歌香檳「亞洲最佳女主廚」的封號，她的事業版圖也持續擴大，憑藉著過人的手藝與膽識，相繼開設「樂沐糕餅舖」、「Goût Bar好吧」酒吧，和精緻牛肉麵店「GUBAMI」，每一家店在當地都有極高的人氣。其中取自台灣話「牛肉麵」諧音的GUBAMI精緻牛肉麵店，是運用法式烹技重新詮釋台灣揚名四海的經典美味－牛肉麵，陳主廚熱愛麵食，講究用料更重視做工與細節，她使用牛肉與蔬菜的自然鮮味，堆疊出牛肉湯的醇厚，耗時超過一年，經過反覆的試驗與調整，才打造出心目中最完美的一碗牛肉麵。果不其然，GUBAMI在2020年首屆《臺北臺中米其林指南 2020》榜單中，一舉拿下台中米其林必比登推介，也是推薦名單中唯一一間上榜的牛肉麵餐廳。

此次快閃台北晶華酒店，陳主廚將會為北台灣的消費者帶來最完整的美味體驗，GUBAMI餐廳中廣為饕客們喜愛的經典品項，包括以法菜精髓「醬」賦予全新靈魂的經典紅燒牛肉麵、帶著有醬油色湯底而風味醇厚的清燉牛肉麵，以及設計發想源自四川麻婆肉醬，採用香氣較高的美國牛絞肉製作而成的乾拌牛肉麵。

此外，更首次推出米其林必比登套餐，匯集餐廳內的精緻手工小菜、炙燒和牛捲、松露牛拿飯等消費者喜愛的品項，搭配自選牛肉麵一同享用，甜點則是自製的香草焦糖布丁搭配咖啡或是玄米茶，上述餐點單點每道750元起、套餐每套1,080元起。此外，陳主廚也獨家邀請旗下的Goût Bar好吧特製兩款調酒，每款350元起，邀請食客透過料理，細細地瞭解她對於美食的理念與堅持。

(中時 )