1項新的研究發現，富含黃烷醇的可可豆，可以改善健康成年人的大腦氧合反應和認知能力，研究發表在《科學報告》（Scientific Reports）。

在試驗中，受試者飲用了富含黃烷醇的可可飲料，而另外1項實驗的受測者則是食用加工過的可可豆，黃烷醇含量非常低。參與者並不知道在雙盲研究中是食用哪種可可粉，防止結果受到影響。

研究人員表示，喝下含有黃烷醇可可的組別，是由18位年齡18至45歲的男性組成，其中14位受試者的大腦氧合反應更明顯，並且在複雜的測試中表現得更好。

Catarina Rendeiro表示，高黃酮可可組中受試者的最大氧合濃度是低黃酮可可組的3倍以上，而且氧合反應也快了大約1分鐘左右。另外，攝取可可黃烷醇之後，參與者在最具挑戰性的認知測試中表現也更好，與剛開始時或僅食用少量黃烷醇可可的組別相比，正確解決問題的速度也快了11%。

研究的主要作者是英國伯明翰大學的生物學家Catarina Rendeiro，他指出黃烷醇是從許多水果、蔬菜和可可豆當中發現的小分子。黃烷醇會使水果和蔬菜具有鮮豔的色彩，且已知可以改善血管的功能，他們想知道黃烷醇是否同樣有益於腦血管，以及會不會對認知功能產生正面的影響。研究人員發現，大多數的參與者在攝取可可黃烷醇之後，比起實驗初期或減少攝取量的時候，都有更強更快的大腦氧合反應。

Catarina Rendeiro說明，儘管大多數人都能從黃烷醇中受益，但有一小部分人卻沒有。18名研究對象中有4名在攝取黃烷醇後，腦氧合反應方面沒有什麼差異，測試中的表現也沒有改善，這可能是因為黃烷醇對已經很健康的人，幾乎沒有太大的差別。整體而言，從研究發現得知，攝入黃烷醇之後與改善血管活性與認知功能有關。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)